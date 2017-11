30-11-2017 15:56

Santana Lopes vai estar no Fundão sábado

O candidato a presidente do PSD Pedro Santana Lopes vai estar sábado, 2 de Dezembro, no Fundão. O histórico dirigente laranja e candidato a presidente do partido, visita a Cova da Beira em mais uma jornada de promoção da sua candidatura à liderança do PSD onde se encontrará com militantes.