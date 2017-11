30-11-2017 09:49

ASE promove projeto “Estrela Verde”

A associação Amigos da Serra da Estrela (ASE), sediada em Manteigas, está a promover o projeto “Estrela Verde”, cuja novidade é a participação ativa das famílias, associações e empresas no processo de germinação de plantas.

A iniciativa desenvolve-se em 2017 e 2018, «podendo evoluir para outros anos de acordo com as necessidades que vierem a verificar-se por causa dos fogos florestais», segundo a organização.

O “Estrela Verde” tem várias fases, entre as quais a recolha das sementes, seleção e conservação; sementeira em cuvetes; expedição das cuvetes; definição das áreas de plantação; promoção de datas para plantação e avaliação das áreas de plantação.

O projeto surge porque «as montanhas, nomeadamente a Serra da Estrela, estão a ficar mais áridas, sem vegetação, sem capacidade de armazenar a água que é vital para a nossa sobrevivência», justifica a ASE.

A inscrição custa 15 euros e garante um KIT com bolotas de carvalho negral, com a sementeira já efetuada. Os interessados podem registar-se até 15 de janeiro.