29-11-2017 17:45

Aplauso na Guarda pelos bombeiros no Dia Internacional da Cidade Educadora

A Câmara da Guarda celebrar amanhã o Dia Internacional da Cidade Educadora com um aplauso de homenagem aos bombeiros, que se ouvirá em todos os estabelecimentos de ensino do pré-escolar ao secundário.

A ação de um minuto, a realizar pelas 10h15, será comum e simultânea em todos os municípios que integram a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE).

O município da Guarda decidiu homenagear os voluntários «pela sua fundamental relevância para a comunidade, arriscando diariamente as suas vidas pelos outros, pelas ações de socorro, combate a incêndios e a todo o tipo de desastres naturais e industriais, pelas ações de prevenção que prestam, construindo, com a sua ação, uma sociedade mais responsável e preparada».