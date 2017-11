29-11-2017 15:15

Idoso morreu em incêndio na sua habitação em Garcia Joanes

Um homem com cerca de 80 anos morreu hoje num incêndio na sua habitação, em Garcia Joanes (Trancoso).

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o fogo ocorreu durante a manhã, tendo o alerta sido dado pelas 10h08.

«O incêndio destruiu por completo a habitação onde o homem residia sozinho», adiantou o CDOS.

Estiveram no local 14 elementos e seis veículos dos bombeiros de Vila Franca das Naves, da Polícia Judiciária, da GNR e da Proteção Civil Municipal de Trancoso.