29-11-2017 09:41

Seminário internacional sobre cibersegurança hoje no IPG

O auditório do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) recebe hoje um seminário internacional subordinado ao tema “Cibersegurança: do que nos devemos proteger”. O evento, promovido pelo Politécnico guardense e pelo Destacamento Territorial da Guarda da GNR, contará com intervenções de representantes da Guardia Civil (Espanha), IPG e GNR. Segundo a organização, «as ameaças digitais afetam hoje toda a sociedade e a cada segundo são muitos os ataques que acontecem à escala mundial e que têm como alvo as mais diversas infraestruturas e plataformas». A GNR da Guarda abordará a realidade portuguesa ao nível da cibersegurança, bem como a exploração do ciberespaço como meio para a criminalidade. Serão ainda apresentadas algumas ações desenvolvidas pela GNR na divulgação de automedidas de proteção e no apoio às boas práticas de utilização da Internet. Por sua vez, a Guardia Civil apresentará a realidade espanhola no que respeita ao crime digital e qual a visão para o futuro nesta área. A apresentação do IPG terá como foco as principais ameaças digitais, preocupações e mecanismos de mitigação no ciberespaço. Serão ainda demonstradas algumas ameaças atuais e abordados alguns mecanismos de proteção.