27-11-2017 11:47

Guarda recebe fase zonal da Taça das Regiões

O torneio da fase zonal da Taça das Regiões, a maior competição não profissional organizada pela UEFA, vai decorrer de 8 a 10 de dezembro na Guarda. A prova será disputada pelas seleções distritais das Associações de Futebol de Castelo Branco, Leiria, Santarém e Guarda, que vão jogar no estádio municipal e no campo do Zambito, junto ao IPG. No dia 8, a partir das 17 horas, estão agendados os encontros Santarém-Leiria no municipal e Guarda-Castelo Branco, que se disputará excecionalmente no Campo José Júlio Balcão, em Vilar Formoso. No dia seguinte (15 horas) defrontam-se Leiria-Castelo Branco (estádio municipal) e Guarda-Santarém (Zambito). Já para 10 de dezembro estão agendados os jogos Guarda-Leiria (estádio municipal) e Castelo Branco-Santarém (Zambito), com início pelas 11 horas. O vencedor do torneio fica apurado para a final nacional da Taça das Regiões UEFA. A prova é organizada pela Associação de Futebol da Guarda e Federação Portuguesa de Futebol, com o apoio do município.