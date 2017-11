27-11-2017 09:30

A Guarda comemora hoje 818 anos

A Guarda celebra hoje 818 anos com a inauguração das obras de requalificação do parque municipal

A empreitada foi adjudicada a 19 de agosto de 2016 à empresa João Tomé Saraiva e está enquadrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Guarda (PEDU), sendo cofinanciada pelo Fundo Europeu de desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa Operacional do Centro 2020.

De acordo com o programa, o Dia da Cidade, comemorado a 27 de novembro, data da atribuição do foral pelo rei D. Sancho I em 1199, há atividades desportivas, lúdicas e o concerto de Pedro Abrunhosa no TMG (21h30).

As cerimónias começam com o hastear da bandeira (10h30), seguido da sessão solene pelas 10h45, com intervenções dos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, bem como dos líderes das diversas bancadas municipais. Este ano a autarquia não vai distinguir personalidades ou instituições.

Pelas 18h30 será ligada a iluminação de Natal, numa cerimónia agendada para o Jardim José de Lemos.