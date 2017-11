26-11-2017 19:03

Sp. Mêda segura liderança apesar de derrota em Aguiar da Beira

O Sp. Mêda perdeu hoje 2-0 em Aguiar da Beira e permitiu a aproximação do Figueirense, que está a um ponto do líder do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda após empatar a zero em Vila Cortês do Mondego.

Os resultados dos restantes jogos da nona jornada foram os seguintes: Estrela Almeida-Gouveia: 2-3; Manteigas-Guarda Unida Desportiva: 4-0; Sp. Sabugal-Trancoso: 2-0; Vila Franca das Naves-Soito:1-2 e Vilanovenses-São Romão: 3-2.

O Sp. Mêda comanda com 19 pontos, mais um que o Figueirense. A terceira posição é ocupada pelo Gouveia (17 pontos), enquanto o Manteigas é quarto classificado (17 pontos) e o Aguiar da Beira é quinto (15). No fundo da tabela estão Vilanovenses (12º), com 7 pontos; Estrela Almeida (13º e menos um jogo), com 6 pontos; e Guarda Unida Desportiva (14º), com 1 ponto.