26-11-2017 17:15

Docentes da UBI coordenam livro sobre a Língua Portuguesa

“A Língua Portuguesa no Mundo: passado, presente e futuro”, volume organizado por três docentes da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior (FAL-UBI), é apresentado quarta-feira na UBI. A obra tem coordenação de Alexandre Luís, Carla Sofia Luís e Paulo Osório, sendo composta por 22 capítulos de especialistas da língua e da cultura, onde se inclui o Prémio Nobel da Paz de 1996, o timorense Carlos Filipe Ximenes Belo. O Prefácio é da autoria de Carlos Venâncio, docente do Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UBI. O livro reúne contributos de autores de países como Angola, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Macau e Portugal. A sessão de apresentação está marcada para o Auditório da Biblioteca Central, às 18 horas, e conta com a presença de Annabela Rita e Miguel Real.