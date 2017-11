26-11-2017 16:02

Festival Cale e Sangriagosto distinguido com prémio do programa «Sê-lo Verde»

O Festival Cale e Sangriagosto 2017 foi distinguido com um dos prémios do Programa «Sê-lo Verde» do Ministério do Ambiente, na categoria Grandes Festivais, vector Energia, resultante de uma candidatura ao Fundo Ambiental promovida pela ACICF - Associação Comercial e Industrial do Fundão. Na categoria Grandes Festivais, além do Cale & Sangriagosto, foram ainda premiados os Festivais Meo Marés Vivas, Nos Alive e Nos Primavera Sound.