26-11-2017 13:04

Vestidos criados na UBI vão ser entregues a jovens em África

A Universidade da Beira Interior (UBI) está a expor os vestidos que foram criados na segunda edição do projecto “Xi-Coração”, desenvolvido na Unidade Curricular Design de Vestuário do curso de 1.º Ciclo de Design de Moda. As peças podem ser vistas na Galeria da Real Fábrica de Panos antes de embarcarem para África, onde serão distribuídas em orfanatos pela Organização Não-Governamental “Little Dresses for Africa”. A exposição é composta pelo vestuário que foi produzido no ano letivo anterior, sob orientação da docente Rafaela Norogrando, e que será desenvolvido novamente este ano. Os alunos foram desafiados a produzir peças com material têxtil reciclado – como roupa velha, restos de tecidos ou fibras têxteis –, criando os vestidos através de uma metodologia projetual de design de moda e de uma abordagem cultural e sustentável, direcionada para a dimensão social do próprio design. Os vestidos serão distribuídos no Continente africano e, apesar da dificuldade em rastrear onde são entregues as dezenas de peças – habitualmente mais de 80 produções –, a docente da UBI tem registos da sua utilização em Angola, Moçambique e Quénia. A atual exposição fica patente até 25 de janeiro e tem a designação de “Às Meninas e aos Nossos”. A iniciativa tem ainda o propósito de recolher peças de roupa para entregar às vítimas dos incêndios que ocorreram em Portugal.