26-11-2017 12:21

Seminário ECOA em Figueira de Castelo Rodrigo

O seminário de Educação Ambiental ECOA tem lugar este fim-de-semana em Figueira de Castelo Rodrigo, numa organização da Associação Transumância e Natureza (ATN), em parceria com o município local. O encontro tem como tema a “Educação Ambiental para a Conservação e Promoção do Património Natural” na região do Ribacôa e na Reserva da Faia Brava, a primeira e única área protegida privada em Portugal. Hoje estão previstas ações de campo na Faia Brava.