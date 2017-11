26-11-2017 09:43

Figueira de Castelo Rodrigo foi palco do Festival do Borrego da Marofa

A 4ª edição do Festival do Borrego da Marofa terminou ontem com um jantar no Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo. Segundo a autarquia, «este certame gastronómico tem, ao longos destes últimos anos, vindo cada vez mais a afirmar-se como um evento de referência, a julgar pelo grande número de visitantes que até nós se deslocam».