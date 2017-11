25-11-2017 16:20

Grupo de Amigos do Manigoto comemora 25 anos

O Grupo de Amigos do Manigoto (GAM) comemora o 25º aniversário este fim-de-semana. A coletividade foi fundada a 23 de novembro de 1992 naquela freguesia do concelho de Pinhel, mas, com o objetivo de envolver mais pessoas na efeméride, agendou para hoje (21h30), no Cineteatro São Luís, na “cidade-falcão”, a representação da peça “História Breve de Pinhel em Um Ato”, do Teatro do Imaginário, uma das valências do grupo. Já no domingo as comemorações têm lugar no pavilhão do Manigoto, com um programa que inclui almoço comunitário, sessão solene (13h30) e apresentação do projeto de alargamento do Centro Social (14h30). Meia hora depois será inaugurado o equipamento social das Casas da Rua do Silva. Atualmente, o GAM é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, sendo também Centro Cultural e Desportivo do Inatel.