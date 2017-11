25-11-2017 15:06

XVIII Festival de Orquestras de Música Ligeira "José Hortênsio" em Seia

O Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia recebe, este fim-de-semana, o XVIII Festival de Orquestras de Música Ligeira "José Hortênsio", organizado pela Orquestra Juvenil da Serra da Estrela. O festival integra um concerto hoje, às 21h30, com a Orquestra Ligeira do Exército, e outro amanhã, às 15h30, pela Orquestra Juvenil da Serra da Estrela, com a participação da banda "The G Project". Segundo a organização, as entradas são gratuitas, mediante o levantamento de bilhete no local dos concertos.