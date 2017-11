25-11-2017 13:05

Nelson Carvalho candidata-se à presidência da JSD Covilhã

Nelson Carvalho é candidato a presidente da Juventude Social Democrata (JSD) da Covilhã e afirma que se trata de uma juventude partidária «que prima pelo mérito e pelo trabalho, procurando fazer política para servir as pessoas e não para alcançar interesses pessoais». Em nota enviada, Nelson Carvalho garante que essa foi a forma de fazer política dos mandatos de Hugo Lopes e João Matias e pretende «dar continuidade a esta visão integrada da sociedade». Filiou-se na JSD com 21 anos, em 2014, e foi vice-presidente da Mesa do Plenário Concelhio no primeiro mandato do João Coelho e diretor de campanha para a juventude nas últimas eleições autárquicas. Depois de ter exercido funções como presidente do Núcleo de Estudantes de Sociologia da UBI, integrou a Associação Académica como Coordenador de Ação Social. A educação, o associativismo juvenil e o emprego serão as três áreas fundamentais enumeradas pelo candidato.