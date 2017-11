25-11-2017 12:42

Proposta da criação de uma comissão para criar Estatuto Fiscal para o Interior foi chumbada

A proposta da criação de uma comissão para criar um Estatuto Fiscal para o Interior foi ontem chumbada com os votos contra do PS, BE, PCP e Verdes. O PSD, CDS e PAN votaram a favor. O estatuto fiscal do interior teria como fim último «a promoção da coesão económica, social e territorial, bem como a atenuação das desigualdades territoriais». A possibilidade de criação «de isenções, deduções específicas ou majorações às deduções já existentes relacionadas com transportes, a mobilidade, as portagens, a educação e a habitação, em sede de IRS», bem como de criar «um Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento no Interior, que inclua uma dedução à coleta no montante de 30 por cento das despesas de investimento e até 80 por cento da coleta do imposto, podendo a taxa efetiva de IRC passar a ser apenas de 4,2 por cento» eram duas das oito alíneas previstas para prosseguir com os objetivos traçados.