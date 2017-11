25-11-2017 12:02

Vítimas de violência doméstica homenageadas na Covilhã

O núcleo da Covilhã-Belmonte do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres com a exposição "Violências" nas escadas de Santo André, na Covilhã. Sobre uma "passadeira preta" encontram-se 18 pares de sapatos vermelhos que representam o número de mulheres mortas em 2017 vítimas de violência doméstica. À noite, pelas 20h30, decorrerá um jantar/debate sobre este tema no restaurante Montiel. As inscrições para o jantar podem ser feitas através do e-mail mdm.covilha@gmail.com.