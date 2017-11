25-11-2017 11:23

Dia Aberto hoje no CISE

O CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela abre hoje as suas portas à comunidade para visitar e conhecer as suas exposições, mas também para descobrir a biodiversidade do seu parque verde, no coração da cidade de Seia. Segundo a organização, o Dia Aberto «é sem dúvida uma oportunidade única para conhecer o CISE e a região, seja pela possibilidade de visitar gratuitamente a área expositiva, mas também pelo conjunto de atividades que nos desafiam a olhar a montanha sob um outro prisma». As visitas guiadas às salas de exposições acontecem às 10h30, às 14h30 e às 16 horas, proporcionando um percurso virtual à Serra da Estrela. Na sala de exposições permanente são apresentados diversas áreas do conhecimento que integram aspetos científicos, didáticos e lúdicos, relativos ao planeta Terra, à região Centro de Portugal e à Serra da Estrela.

Já na sala Património e Natureza, atualmente dedicada às “Lagoas da Estrela – água, energia e biodiversidade”, é retratada a biodiversidade associada às lagoas naturais e artificiais e cursos de água na área de influência do Sistema Hidroeléctrico da Serra da Estrela (SHSE). Às 14h30, haverá a apresentação dos dois desenhos a ponta de feltro sobre papel oferecidos ao Município de Seia / CISE por Eduardo Nery, autor das obras executados em 1960 e inspirados nas paisagens da Serra da Estrela.

Pelas 15h30 dá-se a abertura da XV Exposição de Fotografia de Ambiente do CISE – “Cenários da Estrela”, de António Correia, com a presença do autor senense. Uma hora depois, proceder-se-á à entrega dos prémios do concurso de XIV Concurso de Fotografia de Ambiente do CISE – Património Ambiental da Serra da Estrela. As fotografias vencedoras, assim como uma seleção de imagens dos vários participantes, estão expostas no CISE até ao final do ano. O Dia Aberto termina com uma conversa fotográfica, às 17 horas, com a presença do fotógrafo de natureza João Cosme. A montanha através da objetiva será o mote desta tertúlia, onde será abordada a perspetiva do fotógrafo sobre o mundo natural.