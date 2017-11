24-11-2017 18:14

Cáritas Portuguesa angariou 413 mil euros em conta solidária

A Cáritas Portuguesa angariou mais de 413 mil euros com a conta solidária que abriu no mês de outubro para auxílio às vítimas dos incêndios que deflagraram naquele mês. «O valor angariado será empregue, em articulação com as autoridades locais e nacionais, na aquisição de animais e sua alimentação, assim como na compra de alfaias agrícolas e reconstrução de infraestruturas de apoio», adianta. A nota acrescenta que da verba já angariada nesta conta, a Cáritas Portuguesa, com o apoio do Governo dos Estados Unidos da América, entregou em outubro um total de 100 toneladas de ração para animais, nos concelhos de Vouzela, Tondela, Vagos, Oliveira do Bairro, Aveiro, Guarda, Seia e Gouveia. A Cáritas Portuguesa adianta que tem ainda a decorrer a campanha de Natal denominada "10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz", para angariação de fundos que serão aplicados nas ações das Cáritas diocesanas de todo o país e no apoio às vítimas dos incêndios deste ano.