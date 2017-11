24-11-2017 17:50

Campânula apresentam terceiro disco no TMG

Há música de campainhas, inspirada na pastorícia, com traços contemporâneos para ouvir esta noite (21h30) no TMG.

A proposta é do projeto Campânula, que apresenta o seu terceiro álbum em 17 anos de carreira. O grupo surgiu na Guarda tendo como inspiração as campainhas de bronze artesanais fabricadas em Maçainhas.

Os Campânula são Marcos Cavaleiro (percussão e campainhas), Pedro Lucas (baixo), Miguel Cordeiro (teclados), Joaquim Rodrigues (piano e melódica) e Luís Ribeiro (guitarras).