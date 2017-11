24-11-2017 17:01

Hospital Sousa Martins adere à iniciativa “Angels”

A Unidade de AVC do Hospital Sousa Martins, na Guarda, está a implementar a iniciativa “Angels”, que visa melhorar a qualidade e o tempo de atendimento do doente com AVC, anunciou hoje a Unidade Local de Saúde (ULS). A fonte refere que «no entendimento da Organização Europeia do AVC, na Europa, todos os doentes de AVC devem receber o mesmo nível de tratamento independentemente do país onde vivam», sendo a iniciativa “Angels” selecionada «como a ferramenta ideal para atingir esta visão».