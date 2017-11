24-11-2017 16:20

Rapaz detido em Alpedrinha por abuso sexual de crianças e pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um jovem, «fortemente indiciado» pela prática de dois crimes de abuso sexual de crianças e ainda do crime de pornografia de menores, agravado.

Os crimes ocorreram durante «os dois a três primeiros meses de 2017», em Alpedrinha (Fundão), e a vítima é uma menor, que na altura dos factos tinha 13 anos de idade.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, os abusos foram cometidos «num contexto de aparente namoro, iniciado a partir de uma rede social, por onde a menor também foi remetendo ao suspeito várias “nudes”».

As imagens terão sido alegadamente invocadas mais tarde pelo detido para «a forçar a dar continuidade à relação, entretanto interrompida por iniciativa» da rapariga.

O detido, com 19 anos de idade, foi presente a tribunal.