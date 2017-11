23-11-2017 18:41

Ministro Pedro Marques na Guarda para adjudicar último troço da Linha da Beira Baixa

Está marcada para sábado a cerimónia de adjudicação da empreitada de modernização do troço Covilhã-Guarda da Linha da Beira Baixa.

A obra inclui a construção da Concordância das Beiras, o troço de ligação entre a Linha da Beira Alta e a Linha da Beira Baixa, na Guarda.

A cerimónia está agendada para sábado na estação ferroviária da Guarda, a partir das 17h15, e contará com a presença do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.