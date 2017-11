23-11-2017 17:50

Noiserv abre hoje Festival Y na Covilhã

Dez espetáculos de música, teatro, dança e performance e várias atividades paralelas fazem este ano a 13ª edição do “Y – Festival de Artes Performativas”, que começa esta noite na Covilhã e termina a 2 de fevereiro.

Organizado pela associação Quarta Parede, o evento arranca com um concerto de Noiserv no auditório do Teatro das Beiras (21h30) e inclui duas apresentações no Cine Teatro Avenida de Castelo Branco, agendadas para janeiro e fevereiro do próximo ano.

Até lá, o palco vai ser do projeto Amarelo Silvestre (dia 29), da dupla Graça Ochoa e Alberto Carvalhal (5 de dezembro), da Companhia Paulo Ribeiro (dia 7), do grupo Pé de Pano (16 de janeiro), do projeto Hotel Europa (dia 18), de João Cardoso & Victor Gomes (dia 27) e de Mafalda Saloio (dia 31).

A atriz atuará em Castelo Branco a 2 de fevereiro, enquanto o coreógrafo e bailarino Rui Horta entra em cena a 19 de janeiro.

A programação do Y contempla ainda tertúlias dos artistas com os espetadores após alguns espetáculos, um curso orientado por Magda Henriques, oficinas dramatúrgicas com Fernando Giestas, um ensaio aberto do espetáculo da Companhia Paulo Ribeiro e oficinas de movimento dinamizadas por Maria Belo Costa.

Com este festival, a Quarta Parede pretende consolidar-se como mostra de criadores portugueses ao apresentar alguns dos mais importantes espetáculos contemporâneos estreados nos últimos tempos no nosso país.

O orçamento desta 13ª edição é de 55 mil euros e conta com o apoio da Direção-Geral das Artes e das Câmaras da Covilhã e Castelo Branco.