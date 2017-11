23-11-2017 16:40

Jesué Pinharanda Gomes hoje na BMEL

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, promove hoje (18 horas) um encontro com o ensaísta, pensador, escritor, filósofo, historiador e investigador Jesué Pinharanda Gomes. Segundo a BMEL, Jesué Pinharanda Gomes «é um autodidata por opção e autor de valiosos trabalhos sobre Filosofia, Teologia, Pensamento Português, Etnografia, Filosofia Hebraico-Portuguesa e História». Nascido em Quadrazais, no concelho de Sabugal, Pinharanda Gomes estudou na escola dos Gaiatos e no Colégio de São José, na Guarda.