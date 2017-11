23-11-2017 15:17

Município do Sabugal integra projeto “Comunidade Rural Digital”

A Câmara Municipal do Sabugal integra um projeto transfronteiriço que visa a cooperação entre entidades nacionais e espanholas na criação de «soluções tecnológicas inovadoras». O Município refere em comunicado que está inserido no projeto "Comunidade Rural Digital: rede transfronteiriça para a inovação tecnológica das administrações locais do meio rural", que visa «a criação de uma estrutura estável de cooperação entre as administrações locais transfronteiriças para promover a inovação e a modernização administrativa e territorial». Para além da autarquia do Sabugal, participam neste projeto a Câmara Municipal de Almeida, também no distrito da Guarda, e a Junta de Castilla y León, o Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria da Diputación de Salamanca e a Diputación de Valladolid, em Espanha.