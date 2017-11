22-11-2017 17:07

Rota Jardim das Pedras, no Feital, inaugurada no sábado

A Associação Luzlinar, com sede na aldeia de Feital, Trancoso, vai inaugurar no sábado (9:30), a Rota Jardim das Pedras/Rotas dos Abrigos.

«Apresenta-se o primeiro percurso pedestre, um percurso sensorial de identificação e descoberta dos abrigos existentes, sua relação com a paisagem através do reconhecimento de caminhos pedestres, povoações e suas comunidades, assim como da geografia própria do local, topografia, clima e outros aspetos», anunciou a associação em comunicado.

A Associação Luzlinar lembra que está a desenvolver, desde 2014, uma investigação em torno dos abrigos de pastor nas áreas afetas às serras do Feital, da Broca, Vilares e Póvoa do Concelho, na área do município de Trancoso, no distrito da Guarda, e que é seu objetivo «dar continuidade ao projeto sensibilizando a população para a importância deste património local e universal».