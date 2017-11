22-11-2017 16:29

Cervantes em versão original esta noite no TMG

Esta noite há teatro espanhol e em castelhano no TMG (21h30) com “La Otra Mano de Cervantes”, do premiado autor Luis Felipe Blasco Vilches.

A peça evoca a detenção de Cervantes, em setembro de 1597, na Prisão Real de Sevilha, onde terá engendrado a sua obra mor “Don Quixote”. Dezanove anos antes da sua morte, o maior vulto da literatura espanhola usa a imaginação para escapar de sua cela. Realidade, humor, ironia, fantasia e música coexistem no mesmo espaço sempre em movimento.

«Como sombras e memórias aparecem situações, personagens, debates interiores; uma viagem através da vida de Cervantes e suas personagens», adianta a produção. Trata-se de um espetáculo para todos os públicos, com música ao vivo (viola e violoncelo), que presta homenagem ao escritor.

A encenação e dramaturgia são de Pedro Álvarez-Ossorio e a direção musical de Santiago Martínez. Interpretam Sebastián Haro, Jasio Velasco e Carmen García Moreno.