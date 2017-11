22-11-2017 15:40

Expositores já se podem inscrever na XXIII Feira das Tradições

O Município de Pinhel vai organizar mais uma edição do maior certame de Inverno da Beira Interior – a Feira das Tradições e Atividades Económicas. Contando com mais de duas décadas de existência, a XXII Feira das Tradições decorrerá de 9 a 11 de fevereiro, no Centro Logístico de Pinhel. As inscrições para os expositores estão abertas até dia 13 de janeiro e a ficha de inscrição está disponível na página de internet do Município de Pinhel.