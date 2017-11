22-11-2017 15:32

Concurso para escolher o melhor bolo-rei do Fundão

O Município do Fundão realiza no dia 16 de dezembro, às 18 horas, no Mercado de Natal, a terceira edição do concurso “Melhor Bolo-Rei do Fundão”, que será constituído por três categorias: Bolo-Rei, Bolo-Rainha e Bolo-Rei Inovação. Esta iniciativa, de carácter gratuito, tem como objetivos preservar a tradição gastronómica do concelho, estimular os pasteleiros/padeiros a valorizar os produtos endógenos da região e conservar as receitas tradicionais de bolo-rei. O júri será composto por três elementos, representando 60 por cento do total da votação, sendo que a votação do público irá representar os restantes 40 por cento. Os vencedores serão divulgados no dia 17 de dezembro.

As inscrições estão abertas até 4 de dezembro e as pastelarias/padarias devem entregar a ficha de inscrição e a ficha técnica de cada produto. No dia 16 de dezembro, até às 17 horas, devem ser entregues os produtos a concurso no Posto de Turismo do Fundão. Os bolos-reis vencedores irão ostentar o selo de “Melhor Bolo-Rei do Fundão 2017”, de acordo com a categoria.