22-11-2017 12:27

Município da Guarda na Feira de Turismo do Interior

A Câmara Municipal da Guarda vai marcar presença, entre amanhã e domingo, na INTUR - Feira de Turismo do Interior, em Valladolid (Espanha). A autarquia participa no certame com o objetivo de promover as potencialidades turísticas da cidade e da região junto do público espanhol e de captar novos operadores para a 5.ª Feira Ibérica de Turismo 2018 a realizar, na Guarda, entre 28 de abril e 1 de maio.Com a participação nesta feira, o Município também pretende «levar mais longe a divulgação da cidade e do território, divulgando e promovendo o que de melhor tem a região».