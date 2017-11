21-11-2017 14:39

MedUBI organiza sarau cultural solidário esta noite

O Núcleo de Estudantes de Medicina da UBI (MedUBI) promove hoje (21 horas) um sarau cultural para apoiar os lesados pelos incêndios destes últimos quatro meses.

O espetáculo sobe ao palco do grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde, na Covilhã, e é dedicado ao século XX que será revisitado através da música, dança, cinema, literatura, artes plásticas, fotografia e multimédia.

De cariz solidário, a iniciativa reverterá a favor do projeto “Renascer”, criado pelos núcleos de estudantes da universidade em parceria com a Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI).