21-11-2017 09:51

Autarquia de Fornos de Algodres apoia produtores pecuários

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres anunciou hoje que vai ajudar os produtores pecuários a ultrapassar as dificuldades com a alimentação dos animais, através do fornecimento de alimentação complementar. A autarquia justifica a medida com a situação de seca extrema que tem impedido o normal desenvolvimento de pastagens e de forragens, «com repercussão direta no setor pecuário do município, principalmente na ovinicultura associada à produção de leite e queijo». «Esta situação, além de prejuízos graves para os criadores, pode mesmo pôr em causa a manutenção dos respetivos efetivos pecuários, com consequência dramáticas para a economia rural, para o adequado ordenamento do nosso território e consequentemente para a população em geral», sublinha a fonte.