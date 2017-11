20-11-2017 17:32

ULS da Guarda instaura processo a funcionário detido por abuso sexual de doentes

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda instaurou um processo de inquérito ao funcionário detido pela Polícia Judiciária (PJ) por alegado abuso sexual de várias utentes internadas no Departamento de Psiquiatria. O Conselho de Administração da ULS da Guarda, presidido por Isabel Coelho, refere em comunicado ao ter conhecimento «de alegados comportamentos anómalos no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS da Guarda, envolvendo um assistente operacional desta instituição e algumas utentes, de imediato entregou o caso à Polícia de Segurança Pública para averiguações». Questionado pelos jornalistas sobre o caso, em Lisboa, à margem da cerimónia do aniversário do Hospital Dona Estefânia, o ministro da Saúde disse hoje ter sido informado há dois dias do sucedido. «Naturalmente, trata-se um caso lamentável sobre o qual tem de se agir em matéria disciplinar e de investigação. Não tenho muito mais informação a não ser a determinação de que seja investigado e apuradas as responsabilidades», referiu Adalberto Campos Fernandes.