20-11-2017 12:40

Homem detido por incêndio florestal em Videmonte

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no concelho da Guarda, um homem de 49 anos pela alegada autoria de dois crimes de incêndio florestal ocorridos na quarta-feira, na localidade de Videmonte, foi hoje anunciado.

«Os incêndios foram iniciados por meio de chama direta, com recurso à utilização de um isqueiro, num contexto de vingança pessoal», indica a PJ. Segundo a fonte, ambos os fogos «foram ateados numa encosta com silvas, contígua de uma extensa mancha de carvalhos e de castanheiros, pontuada por diversas casas habitadas, provocando a queima de aproximadamente meio hectare, só não tendo atingindo proporções mais graves devido à pronta e eficaz intervenção de populares e bombeiros». O detido, que já possui antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi submetido a interrogatório judicial, na sequência do qual ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.