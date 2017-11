20-11-2017 10:27

Despiste de veículo ligeiro provoca um morto em Vilar Formoso

O despiste de um veículo ligeiro na estrada nacional 16 (N16), em Vilar Formoso, concelho de Almeida, provocou um morto e um ferido ligeiro, informou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda. O despiste ocorreu ontem, perto das 18 horas, junto à zona industrial de Vilar Formoso e o óbito foi declarado no local. De acordo com fonte dos Bombeiros de Almeida, a vítima era um homem com cerca de 80 anos de idade, que estava acompanhado pela mulher. No local, estiveram os Bombeiros de Almeida, GNR, VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) da Guarda e a Cruz Vermelha de Vilar Formoso.