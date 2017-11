20-11-2017 10:01

Movimento pelo Interior lança plataforma na internet para receber contributos

O Movimento pelo Interior criou uma plataforma na internet para receber os contributos dos portugueses que queiram colaborar com propostas e ideias. Os interessados devem fazê-lo através do endereço www.movimentopelointerior.org. Com esta plataforma os fundadores do "Movimento pelo Interior" pretendem «chegar a todas as personalidades e instituições que queiram aderir», para que seja definido, «em concreto e bem faseado no tempo, um pequeno conjunto de medidas de políticas públicas e que, num prazo de 12 anos (três legislaturas), seja clara a reversão da situação que hoje se vive nos territórios do interior». O Movimento pelo Interior é constituído pelos presidentes das Câmaras Municipais da Guarda, Álvaro Amaro, e de Vila Real, Rui Santos, pelo reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), António Fontaínhas Fernandes, pelo presidente do Instituto Politécnico Leiria, Nuno Mangas, e pelo presidente do Conselho Geral da UTAD e ex-presidente do Conselho Económico e Social, Silva Peneda, entre outros.