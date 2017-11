19-11-2017 18:06

Sp. Celoricense invicto na IIª Divisão Distrital

O Sp. Celoricense continua invicto no Distrital da IIª Divisão da AF Guarda e esta tarde recebeu e venceu 1-0 o Freixo de Numão.

Na terceira jornada do campeonato, o Pala foi empatar 1-1 a Foz Côa e o Sp. Vilar Formoso ganhou 2-1 na receção ao Paços da Serra, último classificado. O jogo Casal de Cinza-ADC Castelos (Pinhel) terminou com um nulo sem golos.