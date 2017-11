19-11-2017 17:32

Figueirense assume liderança no Distrital da Guarda

O Sp. Mêda foi destronado esta tarde do primeiro lugar do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda ao perder surpreendentemente em casa com o Vila Franca das Naves por 2-1.

Após oito jornadas, a liderança pertence agora ao Figueirense, que venceu 3-0 em São Romão e tem mais um ponto que os medenses. Já no dérbi serrano o Gouveia recebeu e derrotou o Manteigas por 2-1 e partilha a terceira posição com o adversário da tarde.

Nos restantes jogos, o Vila Cortês do Mondego ganhou 3-2 em Almeida frente ao Estrela local e o Trancoso empatou 1-1 na receção ao Aguiar da Beira, enquanto o Soito derrotou o Vilanovenses por 2-1.

Já o lanterna vermelha Guarda Unida Desportiva obteve o primeiro ponto do campeonato graças ao empate caseiro (1-1) com o Sp. Sabugal.