18-11-2017 19:00

Concentração de Pasteleiras em Vila Nova de Tazem

O Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova de Tazem (Gouveia) comemora no domingo o 38º aniversário com a concentração do 5º encontro de bicicletas "Pasteleiras".

A atividade, que decorre na Avenida Dr. Joaquim Borges, tem início pelas 9h30, seguindo-se meia hora depois o passeio pelas ruas da Vila. Às 13 horas tem lugar um almoço convívio e durante a tarde haverá jogos tradicionais.

A propósito dos 38 anos da associação, está patente, na antiga sapataria Cunha's, uma exposição de fotografias que retrata a história e recorda os atletas da coletividade.