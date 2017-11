18-11-2017 18:22

Raquel Castro apresenta “O Olhar de Milhões” no TMG

O maior cruzeiro do mundo passa esta noite pela Guarda e atraca no palco do TMG (21h30) graças à peça “O Olhar de Milhões”, de Raquel Castro.

Trata-se de um dos dois espetáculos resultantes do programa de estímulo à criação artística nas áreas do teatro e da dança promovido pela Rede 5 Sentidos, de que o teatro guardense é membro.

Raquel Castro dirige uma peça a partir do texto que Joana Bértholo escreveu, por sua vez, com base em improvisações dos intérpretes. O cenário é um navio de cruzeiro sem paralelo na dimensão e na experiência que oferece.

Esta criação enfrenta o tempo presente, «operando sobre temas como o consumo, o vício, a alienação, o excesso de informação, o primado do imediato, o aborrecimento», adianta a produção.

Anaisa Lopes, David Marques, João Villas Boas, Marco da Silva Ferreira e Teresa Coutinho são os intérpretes.