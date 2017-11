18-11-2017 16:30

Belmonte pede colaboração de munícipes para exposição de brinquedos antigos

A Câmara de Belmonte e a Empresa Municipal pretendem organizar, em dezembro, uma exposição com brinquedos do antigamente.

Para tal, está a apelar à colaboração dos munícipes através do empréstimo de brinquedos que possam figurar na exposição. Os interessados deverão entregá-los até 30 de novembro na Empresa Municipal. Mais informações em empds.belmonte@gmail.com