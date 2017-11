18-11-2017 15:53

Escritores com encontro marcado em Linhares da Beira

“A viagem da Língua Portuguesa” é hoje o tema de uma iniciativa do Festival Explorer 3.0, que acontece em Linhares da Beira (Celorico da Beira).

O encontro realiza-se na sala da torre do relógio no castelo daquela Aldeia Histórica a partir das 18 horas e contará com a participação dos escritores Dulce Maria Cardoso, Possidónio Cachapa e Manuela Gonzaga.

A conversa sobre a língua portuguesa e as Aldeias Históricas de Portugal será moderada pela jornalista da SIC e do semanário “Expresso” Raquel Marinho.

No domingo será a vez de descobrir Linhares com a ajuda de Margarida, uma guia Local que irá contar os segredos desta localidade emblemática da rede das Aldeias Históricas de Portugal num percurso em que também vão participar os escritores convidados. O ponto de encontro é no INATEL Linhares da Beira às 10h30.

O Festival Explorer 3.0 teve início a 21 de outubro e conta com ações pontuais até 3 de dezembro para explorar esta rede turística através da criatividade no mundo das indústrias culturais e criativas.

Entretanto, está a decorrer o Cinema Explorer, um concurso de curtas-metragens e micro vídeos cujo objetivo é divulgar e partilhar curtas de diferentes géneros realizadas nas Aldeias Históricas de Portugal.

A plataforma online www.cinemaexplorer-ahp.com permite submeter os vídeos até dia 24 deste mês e, à medida que vão sendo inscritos, será possível a visualização de alguns filmes que irão estar na competição.

A 3 de dezembro será realizada uma sessão com os vencedores de cada categoria: “Melhor Curta-Metragem”, “Melhor Micro Vídeo” e “Melhor Realizador”.