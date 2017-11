18-11-2017 12:53

Fotografia de paisagem em destaque em Manteigas

Está a decorrer em Manteigas a quarta edição do Festival de Fotografia de Paisagem – Imaginature.

O evento acontece no fim-de-semana numa época do ano em que a região é visitada por inúmeros fotógrafos de paisagem natural para captarem as cores outonais que predominam nas encostas e nos vales da Serra da Estrela.

Estão programadas apresentações, masterclasses, exposições, saídas de campo e a presença das principais marcas de equipamento fotográfico, sendo uma boa oportunidade para trocar ideias e partilhar conhecimentos sobre esta arte da fotografia de paisagem.

Este ano participam, entre outros, os fotógrafos Ricardo Salvo, Alfredo Cunha, Pedro Martins, Rodrigo Cabrita, Henrique Pereira dos Santos, Sónia Guerreiro, Duarte Belo e João Mariano. Organizado pelo município, o Imaginature termina com a apresentação das imagens premiadas no XXXIº Concurso de Fotografia de Manteigas, Imaginature – Fotógrafo de Paisagem do Ano.