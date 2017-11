18-11-2017 10:04

Calendário dos pastores da Serra da Estrela apresentado hoje

É hoje lançado (11 horas), no Parque da Senhora dos Verdes, em Cativelos (Gouveia), o calendário de 2018 com «os pastores mais bonitos da nossa Serra da Estrela».

Trata-se de uma iniciativa solidária do “Notícias de Gouveia”, que durante três meses procurou modelos para este projeto, sem limite de idade, ou imposição de características. Com mais de 30 inscritos, foram recrutados 12 pastores.

Apenas seguiram para as sessões os que tinham como única ocupação profissional a pastorícia. De «traços marcados, rosto rude, cabelo curto, desgrenhado, cabelo grisalho, rugas, músculos definidos» assim são os pastores da Estrela.

O fotojornalista Miguel Silva fez as fotos, a produção e texto ficaram a cargo da jornalista Liliana Carona e o grafismo é do designer José Carlos Martins.

Com esta iniciativa, o “Notícias de Gouveia” pretende homenagear os pastores e incentivar a criação extensiva para que «continue a ser uma realidade». Esta é também uma forma de «começar o ano de 2018 em grande, assinalando 104 anos de jornal», afirmam os promotores.

Os calendários vão estar à venda em dois locais: a redação do “Notícias de Gouveia” e na sede da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital.