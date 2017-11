17-11-2017 18:35

Agrupamento de Escolas do Fundão é finalista em concurso promovido pela CCDR

O Agrupamento de Escolas do Fundão é finalista no concurso Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável, na categoria “Vida +”, com o projeto “Fundão tecido de afetos”. O concurso é promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), que anunciou esta quarta-feira as nove finalistas distribuídos por três categorias.

O concurso tem como objetivo aumentar a divulgação e o reconhecimento de projetos e iniciativas que promovam o envelhecimento ativo e saudável na Região Centro. Os projetos vencedores serão revelados no 5º Congresso Anual do Consórcio Ageing@Coimbra, que se realiza no próximo dia 28, em Coimbra.

Juntamento com o agrupamento do Fundão estão a concurso, na mesma categoria, a Associação de Solidariedade Social de Ribeira de Fráguas (Albergaria-a-Velha), com o projeto “IDADE XXL”, e a Sociedade Artística Musical dos Pousos (Leiria), com a ideia “Novas Primaveras”. “Sáude +” e “Conhecimento +” são as outras duas categorias a concurso, mas nenhuma conta com projetos finalistas da região. No entanto, foram apresentadas 16 projetos de entidades pertencentes ao território da Comunidade Intermunicpal das Beiras e Serra da Estrela.