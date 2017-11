17-11-2017 17:31

Período crítico de incêndios prolongado até dia 23

O Governo voltou, esta sexta-feira, a prolongar o período crítico de incêndio face «à provável ausência de precipitação significativa».

«Trata-se de uma circunstância que promove a manutenção dos índices de perigo de incêndio em valores superiores aos típicos para a presente altura do ano«, pode ler-se no despacho do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural publicado em “Diário da República”.

A decisão, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta, implica, até dia 23, a proibição de fumar, fazer lume e fogueiras ou queimas e queimadas nas florestas ou espaços agrícolas, lançar foguetes e balões de mecha acesa, fumigar ou desinfestar apiários, salvo se os fumigadores estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas; e fazer circular tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de fagulhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés.