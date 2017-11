17-11-2017 17:22

Odaiko & Vanessa Muela na Guarda

A música tradicional espanhola está hoje de volta, pelas 22 horas, ao café-concerto do TMG com o projeto Odaiko & Vanessa Muela. O grupo de cantores percussionistas galegos e a cantora referência da música tradicional ibérica estão em digressão em Portugal no âmbito do OuTonalidades, o maior circuito português de música ao vivo organizado anualmente pela associação cultural D’Orfeu, com o apoio das autarquias. A entrada é livre.