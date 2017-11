17-11-2017 16:49

Museu da Guarda lança boletim “1056,3”

O Museu da Guarda edita esta tarde (18 horas) o boletim “1056,3”, uma publicação das atividades desenvolvidas no primeiro semestre deste ano. O segundo caderno compilará as iniciativas realizadas no segundo semestre, apresentando também, entre outros, conteúdos científicos, notícias e artigos de opinião de algumas personalidades da Guarda.